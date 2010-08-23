-IRAK'TA FAKÜLTE ÇALIŞANLARININ MAAŞI ÇALINDI ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Veterinerlik Fakültesi çalışanlarının maaşlarını taşıyan aracın soyulduğu bildirildi. Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, bir polis yetkilisi, fakülte çalışanlarının maaşlarını taşıyan aracın, Bağdat'ın kuzeyinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durdurularak soyulduğunu söyledi. Yetkili, soyguncuların, sürücü ve korumaları etkisiz hale getirdikten sonra araçta bulunan 762 bin doları gasp ederek kayıplara karıştıklarını kaydetti. Aracın beş dakikadan az bir süre içerisinde soyulduğunu belirten yetkili, soyguncuların yakalanması için operasyon başlatıklarını açıkladı. Bu arada, Bağdat'ın Yeni Bağdat semtinde bugün düzenlenen bombalı saldırıda 1 polisin öldüğü, bir diğer polisin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırganların hız yapan bir araçla Sünni ve Şiilerin karışık olarak yaşadıkları Yeni Bağdat semtine girdikten sonra bir el bombası atarak kaçtıkları belirtildi.