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Dünya

Irak'ta El Kaide hücresi çökertildi

29 Nisan 2009 02:54

Irak'ta ilk kez Sünni ve Şiilerden oluşan bir El Kaide hücresinin çökertildiği bildirildi.

Irak içişleri bakanlığı sözcüsü, bu hücrenin elemanlarından dördünün Sünni Anbar bölgesindeki Hadisa'dan, biri polis olmak üzere diğer üçünün ise Bağdat'ın güneyindeki Şii kenti Divaniye'den olduklarını belirtti.

Sözcü, polisin Irak'ta ilk kez Sünniler ve Şiilerin birlikte oluşturduğu bir El Kaide hücresini çökerttiğini kaydetti.

Bir diğer bakanlık yetkilisi, Bağdat'taki bir dizi saldırının ardından güvenlik servislerinin ay başında bu hücre hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Yakalanan bu kişilerin, Bağdat ve Kerbela'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıların da aralarında bulunduğu 25 eylemi itiraf ettikleri kaydedildi.

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