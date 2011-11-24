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Dünya

Irak'ta düğünde katliam yapan 12 militan idam edildi BAĞDAT (A.A)

24 Kasım 2011 14:57

-Irak'ta düğünde katliam yapan 12 militan idam edildi BAĞDAT (A.A) - 24.11.2011 - Irak'ta 2006 yılında bir düğünde yapılan katliamda rolleri bulunan 12 militan idam edildi. Irak Adalet Bakanı Yardımcısı Buşo İbrahim, 2006 yılında ülkenin orta kesimindeki Duceyl kentinde bir düğünde 70 kişinin öldürülmesindeki rollerinden ötürü idama mahkum edilen El Kaide üyesi 12 militanın cezalarının, bugün infaz edildiğini söyledi. Olayla ilgili olarak geçen Haziran ayında 15 kişi idama mahkum edilmişti. Buşo İbrahim, diğer üç mahkumun hala başka suçlardan yargılandığını kaydetti. Nüfusunun büyük bölümünü Şiilerin oluşturduğu Duceyl kenti, başkent Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

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