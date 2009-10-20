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Irak'ta domuz gribi okul kapattırdı

20 Ekim 2009 17:04

Irak'ın güneyindeki Zi-Kar vilayetindeki okullar, bir H1N1 vakası görülmesi üzerine önlem olarak kapatıldı.

Yerel yetkililer, ilkokuldan lise son sınıfa kadar 393 bin kadar öğrencinin gittiği 1447 okulun 10 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Üniversitelerin bu önleme dahil edilmediğini belirten yetkililer, bu kararın öğrencilerin sağlığından endişe edildiği için alındığını, tuvaletlerle muslukların temiz olmadığını ve sınıfların çok kalabalık olduğunu saptadıklarını kaydetti.

Vali Kusay El Abbadi de, hastalıkla mücadele için kriz masası oluşturulduğunu ve sağlık durumunun inceleneceğini açıkladı.

Vilayetin sağlık yetkilileri de, 22 yaşındaki bir erkekte H1N1 virüsüne rastlandığını ve bu kişinin hastaneye başvurduğunu kaydetti.

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