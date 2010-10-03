-IRAK'TA DİRENİŞÇİLER TAKTİK DEĞİŞTİRDİ BAĞDAT (A.A) - 03.10.2010 - Irak'taki direnişçilerin giderek artan bir şekilde, susturucu takılmış silahlarla saldırı düzenleme yolunu seçtikleri belirtildi. Bunun direnişçilere karşı kazanılan başarının militanların büyük saldırılar düzenlemelerini zorlaştırmasından kaynaklandığı bildiriliyor. Anayasal Özgürlüğün ve Hakların İzlenmesi adlı sivil toplum kuruluşu, bu yıl, şu ana kadar Irak'ta 686 kişinin susturuculu silahlarla öldürüldüğünü bildirdi. Bu rakamın 2009'da 473, 2008'de 270 olduğu hatırlatıldı. Irak İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kemal de güvenlikte sağlanan ilerlemenin büyük çaplı saldırılar yapmalarını güçleştirmesi sebebiyle militan grupların taktik değiştirdiklerini söyledi. Kemal, ''Bu nedenle bu ölümcül taktiklere başvuruyorlar. Çünkü bu silahları taşımak ve saklamak kolay'' dedi. Susturuculu silahların genellikle güvenlik kontrol noktalarındaki polis ve askerlere, siyasilere ve hükümet destekli Sahva milislerine karşı kullanıldığı belirtiliyor. Anayasal Özgürlüğün ve Hakların İzlenmesi örgütü, susturucu kullanma eğilimini yeni hükümetin kurulamamasının yol açtığı iktidar boşluğuna dayandırıyor. Savunma bakanlığı yetkililerinden Muhammed el Askeri, bakanlığın hükümetten susturuculu silah üreten, ticaretini yapan ve taşıyanlarla ilgili özel yasa çıkarmasını istediğini söyledi. Bugün de Felluce'de susturuculu silah kullanan saldırganlar bir polis kontrol noktasına ateş açarak bir polisi öldürdü.