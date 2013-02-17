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Dünya

Irak'ta çoğunluğu Şiilerin yaşadığı bölgede patlama: 20 ölü

Bağdat'da meydana gelen patlamada, 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

17 Şubat 2013 20:36

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlayan bomba yüklü araçlar, en az 20 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Saldırıların, kentin Şiiler'in çoğunlukta yaşadığı bölgelerini hedef aldığı belirildi.

Güvenlik kaynakları BBC'ye yaptıkları açıklamada, Sadr City semtindeki Urfali, Kiyara ve Falah Caddeleri'nde üç ayrı patlama meydana geldiğini söyledi. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Irak'ta mezhepler arası çatışmalar, şiddet olaylarının zirve yaptığı 2006 ve 2007 yıllarına kıyasla azalmış olsa da, hala sık sık yaşanıyor. Gelecek ay yapılacak parlamento seçimleri de, gerilimi arttırdı.

Dün de Irak İstihbarat Akademisi Müdürü General Ali Auni ve iki korumuması bir intihar saldırısında ölmüştü. Bu ay başında da, ülkenin Şiiler'in çoğunlukta yaşadığı bölgelerinde düzenlenen saldırılarda en az 33 kişi ölmüş, 100'e yakın kişi de yaralanmıştı.

 

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