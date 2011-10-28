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Dünya

Irak'ta çifte saldırı: 18 ölü BAĞDAT (A.A)

28 Ekim 2011 12:29

-Irak'ta çifte saldırı: 18 ölü BAĞDAT (A.A) - 28.10.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yaşadığı semtte düzenlenen iki bombalı saldırıda 18 kişi öldü. Polis, ilk saldırının, dün akşam bir müzik dükkanında meydana geldiğini, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.  Yetkililer, ikinci saldırının, kurtarma görevlilerinin bölgeye gittiği sırada ilkinden 4 dakika sonra düzenlendiğini, bu saldırıda da 16 kişinin öldüğünü söyledi. Saldırılarda 36 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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