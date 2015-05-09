Irak'ta cezaevinden toplu firar: En az 60 ölü!

Irak polis ve güvenlik kaynakları, Bağdat'ın kuzeyindeki Diyala eyaletindeki Halis Hapishanesi'nde mahkûmların toplu firarı sırasında 12 polis ve en az 50 mahkûmun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak polis ve güvenlik kaynakları, onlarca mahkûmun Diyala eyaletindeki Halis Hapishanesi'nden kaçtığını açıkladı. Kaynaklar, Bağdat’ın kuzeyindeki hapishanede, mahkûmların toplu firar eylemi sırasında çıkan olaylarda 12 polis ve an az 50 mahkûmun öldüğünü belirtti.

Güvenlik kaynaklarına göre, Bağdat’ın 80 kilometre kuzeyinde yer alan Halis Hapishanesi’nde, ‘terörle bağlantılı’ suçlamalardan hüküm giyen yaklaşık 300 mahkûm bulunuyor. Diyala Eyaleti Güvenlik Komitesi Başkanı Seyyid Sadık Hüseyni, üst düzey mahkûmların hapishanede tutulup tutulmadığı ya da kaçıp kaçmadığı ile ilgili bilgisinin olmadığını ifade etti.

Al Jazeera’nın haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir polis kaynağı, olayın hapishanedeki mahkûmların arasında arbede olarak başladığını belirtti. Polis memurlarının kavgacıları ayırmaya giriştiğini anlatan kaynak, şiddet olayları sırasında polislerin dikkatinin dağıldığını ve bunu fırsat bilen mahkûmlarının polisin üzerindeki silahı ele geçirdiğini aktardı.

Polis kaynağı, isyanı başlatan mahkûmların hapishanenin tophanesine de el koyduğunu ifade etti.