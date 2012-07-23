Irak'ta eşzamanlı saldırılar: 91 ölü, 140'tan fazla yaralı

Irak'ın çeşitli kentlerinde bu sabah düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda en az 50 kişinin öldüğü, 140'tan fazlasının da yaralandığı bildiriliyor.

Saldırı haberleri Bağdat, Taci, Duluiya, Sadiye, Han Beni Saad, Kerkük, Tuz Hurmatu ve Dibis gibi pekçok yerden aynı anda geldi. Polis kontrol noktalarını bombalı araçlarla, orduya ait üsleri havan toplarıyla vuran saldırganlar bazı yerlerde de güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girişti. Bağdat'ın kuzeyindeki Sünni bir kasaba olan Taci'deki patlamalarda en az 18 kişi öldü. Bu patlamalardan birine tanık olan kasaba sakinlerinden Ali Hüseyin "Bu zavallı insanların suçu ne?" diye sordu, "Burası yoksul bir pazar yeri. İnsanlar da alışveriş yapmaya çalışıyorlardı. Neden böyle oldu?"

Kerkük'teki emniyet kaynakları da üç araca yerleştirilen bombaların en az dört kişiyi öldürdüğünü bildiriyor.

Dün de saldırı olmuştu

Ülkede dün de Bağdat'ın güneyindeki Mahmudiye ve Madain'de de iftardan sonra düzenlenen iki bombalı saldırıda 17 kişi ölmüştü.

Şiilerce kutsal sayılan Necef kentinde de bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 23 kişi yaralanırken, kuzeydeki Musul kentinde de bir karakol hedef alındı. Irak'ta geçen ay düzenlenen bir dizi bombalı saldırıda 84 kişi hayatını kaybetti. Haziran'ın, ABD askerlerinin çekilmesinden bu yana Irak'taki en kanlı ay olduğu belirtiliyor. Irak'ta mezhep farklılığına dayalı şiddet olayları son aylarda arttı. Siyasi gerginliklerin de giderek derinleştiğine dikkat çekiliyor. (BBC Türkçe)