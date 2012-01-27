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Dünya

Irak'ta bombalı saldırı: En az 24 ölü

ABD'nin geçtiğimiz ay askerlerini çekmesinden sonra Irak'ta yaşanan şiddet olayları hergeçen gün artıyor.

27 Ocak 2012 02:00


T24 - ABD'nin geçtiğimiz ay askerlerini çekmesinden sonra Irak'ta yaşanan şiddet olayları hergeçen gün artıyor. Son olarak Irak'ın başkenti Bağdat'ın Şii semti Zaafariniya'da bir cenaze töreninde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

İlk gelen haberlere göre en az 24 kişi öldü. Saldırıda 50'den fazla kişi de yaralandı. Ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor. 

Hastane kaynakları, patlamanın, yaklaşık 150 kişinin dün akşam Bağdat'ta silahlı kişiler tarafından öldürülen üç kişinin toprağa verilmesi için toplandıkları sırada meydana geldiğini belirttiler.


Mezhep gerilimi artıyor

Irak hükümeti son dönemde artan saldırılardan Sünni militanları sorumlu tututyor. 2006-2007 yılları arasında yaşanan Şii-Sünni çatışmalarında binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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