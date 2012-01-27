Irak'ta bombalı saldırı: En az 24 ölü



T24 - ABD'nin geçtiğimiz ay askerlerini çekmesinden sonra Irak'ta yaşanan şiddet olayları hergeçen gün artıyor. Son olarak Irak'ın başkenti Bağdat'ın Şii semti Zaafariniya'da bir cenaze töreninde bombalı araçla saldırı düzenlendi.



İlk gelen haberlere göre en az 24 kişi öldü. Saldırıda 50'den fazla kişi de yaralandı. Ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.



Hastane kaynakları, patlamanın, yaklaşık 150 kişinin dün akşam Bağdat'ta silahlı kişiler tarafından öldürülen üç kişinin toprağa verilmesi için toplandıkları sırada meydana geldiğini belirttiler.





Mezhep gerilimi artıyor



Irak hükümeti son dönemde artan saldırılardan Sünni militanları sorumlu tututyor. 2006-2007 yılları arasında yaşanan Şii-Sünni çatışmalarında binlerce kişi hayatını kaybetmişti.



