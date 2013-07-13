Irak'ta bombalı saldırı: 36 ölü, 30 yaralı

Basın mensuplarının edindiği bilgiye göre, Kerkük'ün güneyindeki Huzeyre Mahallesi'nde bir kıraathaneye yerleştirilen bomba, büyük bir gürültüyle infilak etti.



Patlamada 36 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis, olay yerinden görüntü almak isteyen çok sayıda gözeteciyi gözaltına aldı. Polisin gazetecilerin fotoğraf makinesi ve kameralarına el koyduğu öğrenildi.



Irak’ın çeşitli kentlerinde bugün çoğu eş zamanlı düzenlenen bombalı saldırılarda 29 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.