-Irak'ta bomba yüklü araçlarla saldırı BAĞDAT (A.A) - 09.01.2012 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü. Polis ve sağlık görevlileri, park halindeki iki araçla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını açıkladılar. Saldırılardan ilkinin, Şiilerin yaşadığı El Şaab semtinde düzenlendiğini, bu saldırıda 2'si polis 6 kişinin öldüğü belirtildi. İkinci saldırının El Muvasalat semtinde yine Şiileri hedef aldığı kaydedildi.