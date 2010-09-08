T24 LogoT24 Logo
Dünya

IRAK'TA BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ BAĞDAT (A.A)

08 Eylül 2010 19:25

-IRAK'TA BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ BAĞDAT (A.A) - 08.09.2010 - Irak'ta bir gazetecinin daha öldürüldüğü bildirildi. Irak polisi, silahlı kişilerin gazeteci Sabah el Hayat'ı Musul kentindeki evinin önünde, işine gitmek üzereyken öldürdüğünü açıkladı. El Hayat'ı öldüren kişilerin saldırının ardından kaçtığı belirtildi. Hayat'ın El Musuliye uydu kanalında "Camilerimiz" adlı bir program sunduğu açıklandı. Başkent Bağdat'ta dün de El Irakiye televizyonunda sunuculuk yapan Riyad el Saray öldürülmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24