-IRAK'TA BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ BAĞDAT (A.A) - 08.09.2010 - Irak'ta bir gazetecinin daha öldürüldüğü bildirildi. Irak polisi, silahlı kişilerin gazeteci Sabah el Hayat'ı Musul kentindeki evinin önünde, işine gitmek üzereyken öldürdüğünü açıkladı. El Hayat'ı öldüren kişilerin saldırının ardından kaçtığı belirtildi. Hayat'ın El Musuliye uydu kanalında "Camilerimiz" adlı bir program sunduğu açıklandı. Başkent Bağdat'ta dün de El Irakiye televizyonunda sunuculuk yapan Riyad el Saray öldürülmüştü.