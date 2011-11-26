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Dünya

Irak'ta beş kadından biri fiziksel ya da psikolojik şiddet kurbanı BAĞDAT (A.A)

26 Kasım 2011 19:07

-Irak'ta beş kadından biri fiziksel ya da psikolojik şiddet kurbanı BAĞDAT (A.A) - 26.11.2011 - Irak'ta beş kadından birinin fiziksel ya da psikolojik şiddetin kurbanı olduğu bildirildi. Kadın Haklarından Sorumlu Bakan İbtihal Gased el Zeyidi, Irak'ta beş kadından birinin fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kaldığını, bu durumun aile ve toplum için büyük tehlike teşkil ettiğini belirtti. Zeyidi, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konulu konferansta yaptığı konuşmada, "şiddeti, aile bireylerinin; babanın, erkek kardeşin, eşin ya da erkek çocuğun gösterdiğini" vurguladı. Konferansta söz alan Irak Başbakanı Nuri el Maliki de, kadınlara yönelik şiddetin bir kültür sorunu olduğunu belirterek, kadınlara şiddet gösterenlerin bunun kötü birşey olduğunu anlamaları için medyanın, siyasilerin ve din adamlarının sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

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