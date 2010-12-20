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Dünya

IRAK'TA BAKANLIKLARIN DAĞILIMINDA ANLAŞMAZLIK BAĞDAT (A.A)

20 Aralık 2010 13:27

-IRAK'TA BAKANLIKLARIN DAĞILIMINDA ANLAŞMAZLIK  BAĞDAT (A.A) - 20.12.2010 - Irak'ta yeni hükümetin Başbakan Nuri El Maliki tarafından açıklanmasının, bakanlıkların dağılımı konusundaki anlaşmazlık yüzünden ertelendiği bildirildi. Sünnilerin desteklediği Irakiye ittifakından milletvekili Ahmed el Oraibi, ertelemenin nedeninin, "görev dağılımı konusunda Irakiye ittifakının ve (Maliki'nin) Milli İttifakı'nın içindeki tartışmalar" olduğunu söyledi. Bu arada yeni hükümetin açıklanmasıyla ilgili çelişkili haberler geliyor. Oraibi, siyasi liderlerin aralarındaki anlaşmazlığı gün içinde gidermelerinin beklendiğini söyledi. Başka bazı siyasiler ise sorunun çözümünün daha uzun zaman alabileceğini söylediler. Milletvekilleri, yeni hükümetle ilgili açıklamanın ertelendiğinden söz ederken, Maliki'nin danışmanlarından biri de açıklamanın öğleden sonra yapılacağını kaydetti. Yeniden hükümet kurmakla görevlendirilen Nuri El Maliki'nin, kabinesini bugün meclise sunması bekleniyordu.

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