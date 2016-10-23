Irak'ta alkol yasaklandı

Irak Parlamentosu, alkol satışı, ithalatı ve üretimini yasakladı.

Yasaya destek verenler, alkolün İslam ve ülke anayasasına aykırı olduğunu söylerken karşıtları, düzenlemenin Hristiyanlar gibi azınlık gruplarının anayasayla güvence altına alınan haklarını ihlal edeceğini belirtiyor.

Bu gruptakiler, karara mahkemelerde itiraz edeceğini söylüyor.

Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra İslam'a aykırı olarak görülen davranış ve faaliyetlere yönelik saldırılar arttı. Bağdat ve diğer kentlerde alkol satan dükkanlar saldırıya uğradı.

Irak'taki lokantalarda ve otellerde genellikle içki servis edilmiyor. Bağdat'ta içki daha barlarda ve küçük dükkanlarda tüketiliyor.

Gözlemciler, tartışmalı yasanın tüm dikkatler Musul'un IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyondayken alındığını vurguluyor.

Bir yetkili, muhafazakalarların bundan yararlanarak "son dakika manevrası" yaptığını söyledi.