-IRAK'TA ALKOL SATILAN KLÜPLERİN KAPATILMASINA PROTESTO BAĞDAT (A.A) - 03.12.2010 - Irak'ın başkenti Bağdat'da onlarca şair ve yazar, alkol satılan birçok özel klübün kapatılmasını protesto etti. Bölgedeki AFP muhabiri, göstericilerin, Irak Yazarlar Birliği'nin binası yakınında "Önce özgürlük", "Bağdat Kandahar olmayacak" yazılı pankartlar taşıdığını belirtti. Birliğin Başkanı Fadıl Samer İran ve Afganistan'a atıfta bulunarak, "Irak'ta Humeyni ya da Taliban devletine ihtiyacımız yok" diyerek, "bu klüplerin kapatılması eski rejimin uygulamalarını hatırlatıyor" dedi. Protesto gösterisinin, özellikle, yazarlar ve aydınların nargile ve alkol içmek için sık sık biraraya geldiği Yazarlar Birliği binası yakınındaki kafenin kapatılmasından sonra düzenlendiği belirtildi.