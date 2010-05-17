Irak'ta ABD uçağı düştü

T24- Irak’ın Nasıriye kentinde ABD silahlı kuvvetlerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.



Irak resmi haber ajansı INA’nın bildirdiğine göre, ABD kuvvetlerinden bir yetkili, helikopterin Nasıriye ilinin güneyindeki bölgede teknik bir nedenden dolayı Cumartesi akşamı düştüğünü belirtti.



Helikopter kazasında yaralı olmadığını söyleyen yetkili, helikoptere yönelik bir terör saldırısının söz konusu olmadığını ifade etti.



Başkent Bağdat’ın 375 kilometre güneyindeki Nasıriye’de meydana gelen kazayı başta doğrulamayan ABD yetkilileri, yerel medyada haberlerin çıkması üzerine bugün açıklama yapma gereği duydu.