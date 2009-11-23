Irak'ta ABD-İngiliz ayrılığı

T24 - Irak'taki Amerikalı ve Britanyalı komutanlar arasındaki "düşmanlığın derin olduğu" bildirildi.



Birleşik Krallık'ta yayımlanan Daily Telegraph gazetesinde yer verilen gizli bir rapora göre, Irak'taki Britanya birliklerinin komutanı Tümgeneral Andrew Stewart'ın Amerikalı meslektaşlarını "bir grup Marslı" olarak tanımlıyor ve ayrıca "Irak'taki Amerikan siyasetini etkileme kapasitemiz pek az. Her türlü diyalog onlara acaip geliyor' ifadesini kullanıyor.



Gazetede yer verilen raporda Britanya ordusunun personel şefi Albay JK Tanner'ın, "(ABD ile) sözde 'özel ilişkimize' rağmen, bizlere Portekizlilerden farklı davranmadıklarını kabul ediyorum" şeklindeki sözleri de yer alıyor.



Bu açıklamalar, Büyük Britanya Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın işgalinin ilk yılında (Mayıs 2003 ile Mayıs 2004) arasında görev yapıp ülkeye dönen Britanyalı komutanlarla yapılan bir dizi resmi görüşme sonrasında yapılıyor.



Yayımlanmaları ise Irak'ta Büyük Britanya'nın rolüne ilişkin bağımsız bir soruşturmanın başlamasının arifesine rastlıyor.