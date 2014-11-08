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Dünya

Irak'ta 80 IŞİD militanı öldürüldü

Irak'ta IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ederken, Beyci'de 80 militanın öldürüldüğü açıklandı

08 Kasım 2014 21:53

Irak'ta Selahaddin Operasyonlar Komutanlığı, Beyci ilçesinde 80 militanın öldüğünü ve 13 yakıt tankerinin de yakıldığını açıklandı.

DHA'nın haberine göre, komutanlık güvenlik güçlerinin hava kuvvetlerinin de desteğiyle Tikrit'in 40 kilometre kuzeyindeki Beyci ilçesinde IŞİD militanlarına karşı zorlu bir operasyon yaptığını, bunun sonucunda 80 militanın öldüğünü, 13 tankerin yakıldığı belirtildi.

Komutanlık ayrıca IŞİD'e ait çok sayıda silaha da el konulduğunu açıkladı. Güvenlik güçleri daha önce Beyci ilçesine girerek IŞİD militanlarını uzaklaştırmış ve kontrol sağlamayı başarmıştı. Militanlar Musul il sınırında olan ve militanların merkezi olan Şirgat ilçesine doğru kaçmıştı.

 

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