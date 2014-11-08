Irak'ta 80 IŞİD militanı öldürüldü

Irak'ta Selahaddin Operasyonlar Komutanlığı, Beyci ilçesinde 80 militanın öldüğünü ve 13 yakıt tankerinin de yakıldığını açıklandı.

DHA'nın haberine göre, komutanlık güvenlik güçlerinin hava kuvvetlerinin de desteğiyle Tikrit'in 40 kilometre kuzeyindeki Beyci ilçesinde IŞİD militanlarına karşı zorlu bir operasyon yaptığını, bunun sonucunda 80 militanın öldüğünü, 13 tankerin yakıldığı belirtildi.

Komutanlık ayrıca IŞİD'e ait çok sayıda silaha da el konulduğunu açıkladı. Güvenlik güçleri daha önce Beyci ilçesine girerek IŞİD militanlarını uzaklaştırmış ve kontrol sağlamayı başarmıştı. Militanlar Musul il sınırında olan ve militanların merkezi olan Şirgat ilçesine doğru kaçmıştı.