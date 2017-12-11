Irak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem

Irak'ın Süleymaniye kentinin güneyinde, 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha önce, 6 büyüklüğünde, merkez üssü Ezgele Kasabası olarak açıklanan deprem, İran sınırına yakın bir noktada meydana geldi.

ABD Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre; Irak'ın Süleymaniye şehrinin güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Irak'ın kuzeyindeki, Süleymaniye başta olmak üzere bütün kentler, saat 17.14'de meydana gelen depremle sarsıldı. İran tarafında da hissedilen depremde 5,4 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Depremin Halepçe, Süleymaniye ve Erbil kent merkezleri ile çevre bölgelerde hissedildiği belirtildi.

İran-Irak sınırında meydana gelen depremde çoğunluğu Kirmanşah ve çevresinde olmak üzre 540 kişi ölmüş 8 binden fazla insan yaralanmıştı.