-IRAK'TA 4,5 MİLYON YETİM VAR BAĞDAT (A.A) - 02.04.2011 - Irak'ın başkenti Bağdat'ta "Iraklı Yetimlere Destek" gösterisi düzenlendi. Dünya Yetim Çocuklar Günü dolayısıyla bu sabah başkent Bağdat'ta Irak Yetimlere Yardım Komisyonu tarafından organize edilen gösteriye yüzlerce yetim ve dul katıldı. Komisyon üyesi Muhammed Abdulcebbar, burada yaptığı açıklamada, savaşlar, mezhep çatışmaları ve terörist eylemlerde hayatlarını kaybeden erkeklerin, arkalarında 4 milyondan fazla yetim bıraktığını söyledi. Abdulcebbar, "İnsan Hakları Bakanlığının verilerine göre Irak'taki yetimlerin sayısı 4,5 milyonu buldu. Bunlardan sadece yüzde 10'una yardım yapılabiliyor. Yetimler çok sıkıntı çekiyor. Komisyon olarak yetimlerin hakkını gözeten bir kanun çıkarılması için çalışıyoruz" dedi. Yetim çocuklar, gösteride "Yeter artık, yeter artık. Bu yolsuzluklardan bıktık artık", "Geleceğimizi gözeten kanuna evet", "Yetim ağlıyor, yetim inliyor. Petrolün parası nereye gidiyor" gibi sloganlar attı. Gösteriye katılan Rukayye Ahmed, Bağdat'ın Hay El Hadra semtinde silahlı kişilerce öldürülen oğlunun arkasında üç yetim ve bir dul bıraktığını, devletin kendilerine aylık sadece 150 dolar maaş bağladığını ve bununla geçinmenin mümkün olmadığını söyledi. Irak İnsan Hakları Bakanlığının 2009 yılı verilerine göre, Kürt bölgesi hariç Irak'ta 4 milyon 500 bin yetim ve 2 milyon 250 bin dul kadın bulunuyor.