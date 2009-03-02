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Dünya

Irak'ta 22 yıl sonra nüfus sayımı

Irak'ta nüfus sayımı 22 yıl sonra sonbaharda yapılacak.

02 Mart 2009 02:00

Irak'ta nüfus sayımı 22 yıl sonra sonbaharda yapılacak.

Irak İstatistik-Haberleşme Teknolojisi Merkez Teşkilatı Başkanı Mehdi El Alak'ın verdiği bilgiye göre, iki gün içinde resmi hazırlığı başlayacak nüfus sayımı ekim ayında gerçekleştirilecek.

Mehdi Alak, "Nüfus sayımına siyasi, dini, soysal-budunsal (etnik) müdahale yapılmasına asla izin verilmeyecek" dedi.

Saddam Hüseyin iktidarı zamanında 1987'de yapılan son nüfus sayımından sonra ülkenin Kürt, Arap, Türkmen, Şii, Sünni nüfus yapısı son durumuyla ortaya konulacak.

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