Irak'ta 22 yıl sonra nüfus sayımı

Irak'ta nüfus sayımı 22 yıl sonra sonbaharda yapılacak.



Irak İstatistik-Haberleşme Teknolojisi Merkez Teşkilatı Başkanı Mehdi El Alak'ın verdiği bilgiye göre, iki gün içinde resmi hazırlığı başlayacak nüfus sayımı ekim ayında gerçekleştirilecek.



Mehdi Alak, "Nüfus sayımına siyasi, dini, soysal-budunsal (etnik) müdahale yapılmasına asla izin verilmeyecek" dedi.



Saddam Hüseyin iktidarı zamanında 1987'de yapılan son nüfus sayımından sonra ülkenin Kürt, Arap, Türkmen, Şii, Sünni nüfus yapısı son durumuyla ortaya konulacak.