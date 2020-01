'Irak'ta 2003'ten bu yana 162,000 kişi öldü'

T24

Iraq Body Count isimli kuruluş tarafından yayımlanan yıllık raporda, Irak hükümetinin sunduğu rakamların tersine, 2009 ortasından bu yana ülkede yaşanan şiddetin ciddi bir düşüş kaydetmediği Raporda Irak'taki 2006-2007 dönemine oranla düşük yoğunluklu çatışmanın sürmekte olduğu ve bunun sivil ölümlerine yol açmaya devam etmesinin ön görüldüğü belirtildi.Kuruluş ayrıca, Amerikan askeri birliklerinin ülkeden ayrılmasının can kayıplarına nasıl etki edeceğinin henüz tahmin edilemediğini bildirdi.Irak'taki Amerikan işgalinin başladığı 2002 yılından bu yana yaklaşık 162,000 Iraklı hayatını kaybederken bunların yüzde seksenini sivil can kayıpları oluşturdu.2006 yılı, mezhep çatışmasının artması sebebiyle can kayıplarının en üst seviyeye ulaştığı dönem oldu ve can kayıpları 2008 sonuna dek azalma göstermedi.Irak işgali sırasında hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısı ise 4,474 oldu.