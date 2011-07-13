-IRAK'TA 2 YILDA 900 ÇOCUK ÖLDÜ BAĞDAT (A.A) - 13.07.2011 - BM Çocuk Fonu (UNICEF) Irak'ta 2008 ile 2010 arasında 900 kadar çocuğun günlük hale gelen şiddet olaylarında öldüğünü, 3200'ünün yaralandığını açıkladı. UNICEF, ''Irak Çocuk Günü'' dolayısıyla yayımladığı açıklamada, hükümet verilerine göre 2008'de 376 çocuğun öldüğü, 1594'ünün yaralandığı, 2009'da 362 çocuğun öldüğü, 1044'ünün yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 2010'un 9 ayında 134 çocuğun öldüğü, 590'ının yaralandığı belirtilen açıklamada, çocukların saldırılarda ölenlerin tamamının yüzde 8,1'ini oluşturduğu kaydedildi. Açıklamada, çocuk haklarının ihlaline devam edilmesinden kaygı duyulduğu da belirtildi ve ayrıca okullara ve öğretmenlere yönelik saldırıların ciddi oranda artış gösterdiği, bunun da eğitim sektörü ve çocuk hakları üzerinde olumsuz etkilerinin bulunduğu vurgulandı. Irak Çocuk Günü, 13 Temmuz 2005'te Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı araçla düzenlenen saldırıda 32 çocuğun ölümü üzerine kararlaştırılmıştı.