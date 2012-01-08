-Irak'ta 11 idam mahkumu firar etti ERBİL (A.A) - 08.01.2012 - Irak'ın kuzeyinde, Türkiye sınırında bulunan Duhok kentindeki cezaevindeki 11 idam mahkumunun geçen gece kazdıkları bir tünel vasıtasıyla firar ettikleri bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, kaçan 11 mahkumun da idam cezasına çarptırılmış olduğunu, firarı bulundukları hücrelerden açtıkları yaklaşık 80 metrelik tünel vasıtasıyla hayata geçirdiklerinin belirlendiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten yetkili, Duhok kenti polisinin firari mahkûmların bulunması için seferber olduğunu da kaydetti.