'Irak'ta 100 milyar dolarlık fiyasko'

ABD yönetimine sunulmak üzere hazırlanan bir raporda, Irak’ta yeniden imar faaliyetlerinin “100 milyar dolarlık fiyasko” olduğu vurgulandı.



Amerikan New York Times tarafından ayrıntıları yayınlanan 513 sayfalık raporda; bürokratik çekişmeler, Irak gerçeklerini yakından tanımama ve şiddet olayları nedeniyle, yeniden imar çalışmalarının başarısız olduğu kaydedildi.



Raporda, yeniden oluşturulan Irak güvenlik güçlerinin sayısının da, daha fazla kaynak alabilmek amacıyla kağıt üzerinde şişirildiği öne sürüldü.

