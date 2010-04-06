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Dünya

Irak'ta 10 kişinin tarandığı görüntüler yayınlandı

Irak'taki Amerikan güçlerine bağlı Apache helikopterlerinden açılan ateşle, aralarında iki Reuters muhabirinin de bulunduğu 10 kadar kişinin 2007 yılında öldürülmesinin g&o

06 Nisan 2010 03:00

T24 - Irak'taki Amerikan güçlerine bağlı Apache helikopterlerinden açılan ateşle, aralarında iki Reuters muhabirinin de bulunduğu 10 kadar kişinin 2007 yılında öldürülmesinin görüntüleri yayınlandı.

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Görev suistimalleriyle mücadele etmeyi amaçlayan WikiLeaks adlı grup tarafından düzenlenen basın toplantısında dağıtılan görüntülerin, helikopterlerden birinden çekilen görüntüler olduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, görüntülerin orijinal olduğunu teyit etti. Bağdat'ın kenar mahallelerinden birinde 12 Temmuz 2007 tarihinde meydana geldiği bildirilen olayın video kayıtlarında, pilotlar, aralarındaki konuşmalarda, bir meydanda bir grup insanın belirlendiğini ve bazılarının silahlı olduğunun tespit edildiğini ifade ediyor.

WikiLeaks'ın açıklamasında, silahlı oldukları sanılan bu iki kişinin aslında Reuters ajansına çalışan 22 yaşındaki foto muhabiri Namir Nureddin ve yardımcısı 40 yaşındaki Said Çmağ olduğu belirtildi.

Askerlerin bu kişilerin elindeki kameraları silah zannederek ateş açtığı ve 2 muhabir dahil 10 kadar kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Helikopterlerin ateş açtığı kişilerin yardımına bir aracın geldiği, araçtakilerin yaralılara yardım etmeye çalıştığı, helikopterin bu kez yardıma gelen aracı taradığı görülüyor.

Reuters genel yayın müdürü David Schlesinger, "Bu görüntüler, savaş bölgelerinde haber yapmaya çalışanların karşı karşıya bulundukları tehlikenin simgesel, trajik bir örneği. Savaş muhabirliğinin ve bu görevin yapılması sırasında yaşanan trajedilerin somut bir kanıtı" dedi.

Bu olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılmasını isteyen Reuters yetkilileri, "Eğer bu durum ordunun kurallarına uygunsa, bu kurallar yanlış" görüşünü dile getirdi. Görüntüler internette http://www.collateralmurder.com sitesine kondu.


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