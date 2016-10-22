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BBC Türkçe

Iraklı yetkili: Musul konusunda Türkiye'yle anlaştığımız doğru değil

BBC'ye konuşan Iraklı bir hükümet yetkilisi, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın "Türkiye ve Irak, Musul konusunda prensipte anlaştı" açıklamasının doğru olmadığını söyledi

22 Ekim 2016 03:53

Iraklı bir hükümet yetkilisi, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın "Türkiye ve Irak Musul konusunda prensipte anlaştı" açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla BBC'ye konuşan yetkili, Türkiye'nin Musul operasyonuna katılmasını istemediklerini belirtti.

Türkiye Musul operasyonuna katılmak istediğini belirtirken Irak ise buna karşı çıkıyor.

Ashton Carter Cuma gün içinde, 'Ankara ve Bağdat'ın, Türkiye'nin Musul operasyonunda yer almasıyla ilgili anlaştığını düşündüğünü' söyledi.

Carter, söz konusu açıklamayı Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden sonra yaptı.

Bu konuda Irak hükümetinin kesinlikle onayının gerektiğini belirten ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin Musul'daki olası rolünün ayrıntılarının belli olmadığını söyledi.

BBC'ye konuşan Iraklı yetkili ise anlaşma iddiasının doğru olmadığını ve 'Musul'un özgürleştirilmesinde Türkiye'ye bir rol düşmediğini' belirtti.

Yetkili, "Türkiye'den beklediğimiz DAEŞ terörüne karşı savaşta Irak'ın yanında durması, Irak'ın egemenliğini ihlal etmemesi, komşuluk bağlarına saygı göstermesi ve Musul veya başka bir yerdeki Irak halkının birliğini tehdit etmemesidir" dedi.

Türkiye ile Irak arasında, Türkiye'nin Başika'daki askeri üssü üzerinden yaşanan gerilim son dönemde derinleşmiş durumda.

Irak, üssün Bağdat'ın egemenlik haklarının ihlali olduğunu söylüyor.

Ankara ise üssün Bağdat ve Erbil yönetimlerinin daveti üzerine kurulduğunu, bu bölgedeki güvenlik sorunun doğrudan Türkiye'yi de ilgilendirdiğini belirterek üssü savunuyor.

 

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