T24 - Iraklı siyasetçiler bir dünya rekoruna imza attı. Bu rekor, yeni bir hükümet kurmaya harcanan zamana ilişkin.



Eski rekorun sahibi, 1977 yılında koalisyon hükümetini kurmak için 208 gün harcayan Hollandalı siyasetçilerdi.



Irak'ta ise seçimlerden bu yana şimdiden 209 gün geçti.



Irak'ta 7 Mart'ta yapılan seçimlerden sonra hala hükümet kurulamazken, uzmanlar partilerin bir anlaşmaya varmasının daha uzun zaman alacağı tahmininde bulunuyorlar.



Şii koalisyon dün, Başbakan Nuri El Maliki'nin yeni hükümetin de başında kalması konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.



Ancak, Maliki'nin Hukuk Devleti koalisyonuyla, Şii din adamı Mukteda Sadr'ın Irak Milli İttifakı'nın oluşturduğu Milli İttifak'ın, Maliki'nin başbakanlığını meclisten geçirebilmesi için 4 oya daha ihtiyacı var.



Seçimi kıl payı kazanan eski başbakan İyad Allavi'nin liderliğindeki laikliğe ağırlık veren Irakiye bloğu, Maliki'nin başbakanlığına karşı çıkacağını bildirmişti.



Irak'ta seçim sonuçlarının açıklanması da uzun zaman aldı.



Seçim sonuçları, itiraz ve şikayetler nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra resmiyet kazandı.



BBC'nin Bağdat muhabiri Jim Muir o zamandan bu yana hükümet kurma çalışmalarında havanda su dövüldüğünü belirtiyor.



Sünni Arapların oylarını alan Allavi liderliğindeki blok mecliste 91 sandalye kazandı, Maliki cephesinin sandalye sayısı ise 89.



Muhabirimiz, bu durumda, taraflardan birinin mecliste çoğunluğu sağlayacak kadar oya sahip bir koalisyon kuramadığını kaydediyor.



