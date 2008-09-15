Iraklı Kürtler yayılıyor

Kürtlerin Irak’ta sınırları dışında kontrol altına aldıkları bölgeler doğu-batı ekseninde 500 kilometreyi, güney yönündeyse 120 kilometreyi buldu. K. Irak dışında birçok bölgede Kürt bayrakları dalgalanıyor.



ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, Iraklı Kürtlerin, kendi yönetimlerindeki özerk bölgenin güneyinde yer alan geniş bir alanı denetim altına aldığını yazdı. Washington Post muhabiri Amit R. Paley’nin önceki gün, Kürt özerk yönetiminin 13 km güneyindeki Calavla kasabasından bildirdiği haberde, Iraklı Kürtlerin Irak Savaşı’nın başlamasından bu yana aşama aşama kontrollerini genişlettikleri ve on binlerce Arap'ın evlerini terk etmelerine neden oldukları belirtildi.



Kürtlerin sınırları dışında kontrol altına aldıkları bölgenin genişliğinin doğu-batı ekseninde 500 kilometreyi bulduğu ve güney yönünde bazı yerlerde 120 kilometreye ulaştığı kaydedildi.



Washington Post muhabiri, Kuzey Irak özerk yönetiminin sınırlarının güney tarafından geçerken gördüğü 34 kontrol noktasının peşmergelerin idaresinde olduğunu, bunların çoğunda da Kürt bayraklarının asılı olduğunu yazdı.



Tahrikkâr ve istikrar bozucu



Kürtlerin bu girişiminin, Araplar ve Amerikalı yetkililer tarafından “tahrikkâr ve potansiyel olarak istikrar bozucu” olarak görüldüğü belirtildi. Haberde, Washington ve Bağdat’taki yetkililerin Kerkük’te bir Arap-Kürt çatışması çıkmasından endişe ederken, iki grup arasındaki düşmanlığın Ninova, Tamim, Selahaddin ve Diyala bölgelerinde de yayıldığı vurgulandı.



Habere göre, Kürt polislerinin, “Asayiş” örgütünden istihbarat görevlilerinin ve peşmergelerin devriye gezdiği Calavla kasabasında nüfusun çoğunluğunu oluşturan Arapların rahatsızlığı üzerine geçen ay merkezi Irak ordusunun peşmergelere 20 saat içinde bölgeyi terk etme emri verdi.



Irak ordusuyla Kürt peşmerge güçlerini karşı karşıya getiren bu olayın ardından 4 bin kişilik bir peşmerge tugayı kasabayı terk etti.



Hanakin’de tabelalar Kürtçe



Kürt özerk bölgesinin 25 km güneyindeki Hanakin kentinde de sokaklardaki tabelaların neredeyse tamamının Kürtçe olduğu, hükümet binalarında Irak bayrağı yerine Kürt bayrağının dalgalandığı ve Kürt bölgesel yönetiminin lideri Mesud Barzani’nin portrelerinin asılı olduğu belirtildi.



Barzani’nin danışmanı Fuad Hüseyin, “Biz bu bölgeyi kontrol altına almak istemiyoruz, zaten kontrolümüz altında. Irak’taki tartışmalı bölgelerde artık yok sayılamaz bir gerçek var” dedi.

Suriye sınırındaki Sincar bölgesinde yaşayan Araplar, Kürt güçlerinin Arapları evlerinden kovduğunu, bazılarını gözaltına aldığını ve Kürt bölgesindeki hapishanelerde onlara işkence yaptığını anlattı.



Sincar bölgesinden, Arap aşiret lideri Abdullah Acil el-Yaver, Washington Post’a açıklamasında, “Kürtler, Gestapo gibi. Davranış biçimleri, Saddam Hüseyin’in yaptığının aynısı” dedi.