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Dünya

IRAKLI GENERAL SUİKAST KURBANI BAĞDAT (A.A)

23 Aralık 2010 16:05

-IRAKLI GENERAL SUİKAST KURBANI BAĞDAT (A.A) - 23.12.2010 - Irak'ta bir general, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.   Irak İçişleri ve Savunma Bakanlığı kaynakları, susturuculu otomatik silahlarla düzenlenen saldırıda General İmad Haşim'in kızının yaralandığını da belirtti. Aynı kaynaklar, saldırının dün gece başkent Bağdat'ın batısındaki Mansur'da düzenlendiğini ifade etti.  Öte yandan, başkentin batısındaki Amriya'da dün gece düzenlenen bir başka saldırıda polis olarak görev yapan Yarbay Macid Hamid'in yaralandığı bildirildi.

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