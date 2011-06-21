-IRAK'LA 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET ANKARA (A.A) - 20.06.2011 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Irak arasındaki karşılıklı ticaretin bu yıl sonunda 10 milyar dolara yaklaşacağına inandığını belirterek, ''10 milyar doları yakaladıktan sonraki hedefimiz 20 milyar dolar'' dedi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Irak Ticaret Odaları Federasyonu (FCCI) Başkanı Jaafar Rasol Jaafar El Hamdani arasında iki ülke ikili ticareti ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla bir eylem planı imzalandı. İmza töreni TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun makam odasında gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada sözlerine, ''Komşumuz, dostumuz, kardeşimiz olan Irak'ın Ticaret Odaları Federasyonu ve beraberindeki önemli bölgelerin oda başkanlarıyla bir araya gelmek bizlere heyecan ve mutluluk veriyor'' diye başladı. Irak toprakları ve Anadolu coğrafyasının yaklaşık 4 bin yıldır insanoğluna hizmet ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, dünyanın en eski ve zengin uygarlıklarının bu topraklarda yaşadığını ve söz konusu topraklarda zengin doğal kaynaklar bulunduğunu anlattı. Türk ve Irak iş dünyaları olarak daha köklü ve gelişmiş ekonomik ilişkiler istediklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ilişkileri en üst düzeye çıkartmayı arzu ettiklerini kaydetti. Türkiye ile Irak arasındaki karşılıklı ticaretin bu yılın sonunda 10 milyar dolara yaklaşacağına inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, ''Bundan daha yukarıda potansiyel var mı? Var. 10 milyar doları yakaladıktan sonraki hedefimiz 20 milyar dolar'' dedi. Türk-Irak İş Konseyi'nin bu konuda yoğun çalışmalar yaptığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, kurulacak yeni Irak-Türk İş Konseyi'yle birlikte iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin daha da geliştireceğine inandığını bildirdi. -FCCI BAŞKANI EL HAMDANİ- Irak Ticaret Odaları Federasyonu (FCCI) Başkanı Jaafar Rasol Jaafar El Hamdani de yaptığı konuşmada, Irak'ın yeniden yapılandırılmasında Irak özel sektörünün önemine işaret ederken, bütün dünyanın siyasi ve askeri cepheleşmelerin ülkelere hizmet etmediği ve refah sağlamadığını gördüğünü kaydetti. Ancak ekonomik işbirliklerinin ülkeler için refah, mutluluk ve zenginlik getirdiğini belirten El Hamdani, Irak'ın zengin doğal kaynaklara sahip olduğunu bildirdi. Irak halkının şimdiye kadar yoksul kaldığına vurgu yapan El Hamdani, Irak olarak Türk ekonomisinin gücü ve tecrübelerine ihtiyaçları bulunduğunu anlattı. Irak'ın toprağı, suyu ve petrolü bulunduğunu anlatan El Hamdani, bu kaynakları Türkiye'nin ekonomik gücü ve tecrübesiyle bir araya getirerek ekonomik entegrasyonu sağlayabileceklerini bu oluşumun da her iki ülkenin halkına hizmet edeceğini bildirdi. Yapılan görüşmelerin iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 20 milyar dolara ulaşması için bir ilk adım oluşturacağını anlatan El Hamdani, Türkiye'de mevcut olan sınai ve ticari birçok imkana Irak'ın ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Türk ve Iraklı şirketler arasında stratejik ortaklıklar kurabileceklerine vurgu yapan El Hamdani, ''Irak'ın ihtiyacı olan 3 milyon konut inşaatı, Türkiye içinde Türk şirketleri için büyük bir fırsattır. Ayrıca Irak'ta havaalanına, 220 tane 5 yıldızlı otele, birçok köprü ve geçide, hastane yapmaya ihtiyacımız var'' dedi. Türk işadamlarına Irak'ta sadece ihalelere girmemelerini, buraya yatırım yapmaları çağrısında da bulunan El Hamdani, Türk firmalarından, Irak özel sektörüyle birlikte ortaklıklar kurmalarını istedi. El Hamdani, bu işler yapılırken yaşanacak en ufak olumsuzlukları büyümeden çözmeye çalışacaklarını kaydetti. Konuşmaların tamamlanmasının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, EL Hamdani'ye el yapımı bir seramik hediye ederken, El Hamdani de Hisarcıklıoğlu'na bir plaket ile hurma ağacı heykelciği verdi. -EYLEM PLANININ KAPSAMI- Hisarcıklıoğlu ile El Hamdani arasında imzalanan eylem planı, Odalar Birliğiyle, FCCI arasındaki işbirliğini geliştirme, yatırım olanakları hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı, sektörel işbirliği oluşturulması, yatırım yapmak isteyen işadamlarının teşviki, anlaşmazlık çözümü, sorunların tespiti ve çözümlendirilmesini kapsıyor. Eylem Planıyla, Irak ve Türk özel sektörleri arasında ikili ve çok taraflı ilişkiler çerçevesinde ticaret, yatırımlar, ulaştırma ve enerji gibi öncelikli sektörlere yeni bir ivme kazandırılması öngörülüyor.