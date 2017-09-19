Irak'ın Türkmen bölgesinde şiddet olayları

Tuzhurmatu, 19 Eylül (DHA) - Irak genelinde ve özellikle Türkmen bölgelerinde sıcak gündem haline gelen referandumun etkisini göstermeye başlamasıyla, Tuzhurmatu ve Kerkük\'te meydana gelen eşzamanlı olaylar, bölgede durumun kötüye gittiğini gösteriyor.

Tuzhurmatu ve Kerkük\'te meydana gelen eşzamanlı olaylar durumun kötüye gittiğini gösteriyor.

Tuzhurmatu\'da akşam saat 21:00\'de Aksu mahellesinde bir Türkmen vatandaşın evine düşen havan mermisi sonucu bir kişi yaralandı ve evde maddi hasar meydana geldi.

Ayni saatlerde Kerkük\'te Türkmen Milliyetçi hareketi birosu ve daha sonra Irak Türkmen Cephesinin Kerkük il başkanlığı ve musalla bürolarına silahlı saldırılar düzenlendi.

İlk saldırı TMH bürosuna Kürt bayrağı taşıyan KYB yandaşları motorsikletlerle büroya ateş açmaları karşısı büro korumacıları karşı vererek saldırganların bir, olay yerinde hayatını kaybederken diğer ikisi de ağır yaralanmıştı.

Olay sonrası ilan edilen sabaha kadar sokağa çıkma yasağı vatandaşlar arasında endişeye sebep oldu.

Irak Türkmen Meclisi Baş. yardımcısı Nihat Kuşçu DHA\'ya verdiği demeçte, \"Tuzhurmatu ve Kerkükte eşzamanlı olaylar akıllarda bir soru işareti yaratmaktadır. Kerkük\'tekini KYB yanlıları yapmışsa demek ki Tuzhurmatu\'dakini de yapan aynı taraftır. Aslında Türkmen bölgesi olan Kerkük ve Tuzhurmatu sözde ihtilaflı bölge sayarak burayı da bağımsızlık referandumuna kattırmak için oldubitti siyaseti kullanulmaktadır.Tuz Türkmenleri referanduma karşıdır ve bunu Tuz kaymakamını ziyaret eden Türkmen heyeti bildirmiştir. Ne Tuz ilçe meclisi ve ne de selahattin il meclisi referandum yanlısı değildir.

Kuzey Irak bölgesel yönetimi bölge halkını göz önüne almayarak. Irak hükumetini ve dünya devletlerinin uyarı ve görüşlerini göz önüne almayarak meydan okumaları ateşte oynamak gibidir.

Türkmenler barıştan yana bir millettir ancak mesele toprak olursa, mesele namus olursa tabi ki eli bağlı kalmayacağız milletimiz uyanıktır milletimiz geri adım atmayacaktır ve uğurda sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Türkmen milleti güçlüdür arkasında koskoca bir Türk cumhuriyeti ve Türk milleti vardır\'\' dedi.

Ayrıca DHA mühabiri Tuzhurmatu İlçe Meclisi Başkan Yardımcısı ve Haşd-i Şa\'bi sözcüsü Ali El Hüseyni ile de görüştü.

El Hüseyni Türkmen milletinin referanduma karşı olduklarını bildirerek vuku bulan son şiddet olaylarıyla ilgili ilçe meclisi olarak kaymakamla görüşüp durumun daha kötüye gitmemesi için önlemler almasını talep etmiş ve Türkmen milletini uyanık olmaya oyunlara gitmemesine çağırdı.

Kerkük milletini de sükunete çağıran El Hüseyni, Kerkük valisini ve oradaki emniyet güçlerini bu olaylardan sorumlu tutarak bölgesel Kürt yönetimine bir an önce bu işten vaz geçmeleri çağrısında bulundu.

Yine bu kapsamda Tuzhurmatu\'da havan mermisi düşen eve ziyarette bulunan ITC Selahattin il Başkanı Heytem Haşim Muhtaroğlu Türkmen aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Muhtaroğlu verdiği demeçte Türkmen milletini uyanık olmaya çağırdı ve oyunlara gelmemelerini istedi.

Muhtaroğlu, \"Irak türkmenleri yanlız değildir arkalarında ana vatan Türkiye vardır ve o bizi sürekli takip etmektedir ve bizi yalnız bırakmayacaktır. Türkmen milleti ve özellikle Tuzhurmatu gençleri her zaman uyanıktır ve topraklarından bir karış bile taviz vermeyeceklerdir.\" dedi.

Görüntü dökümü//////////

Türkmen Meclisi başkan yardımcısı Nihat Kuşcu ile röportaj

Tuzhurmatu ilçe Başkan yardımcısı ve Haşdi Şabi\'nin Türkmen gücü sözcüsü Ali Hüseyni ile röportaj

Havan mermisinin düştüğü evden kareler

Tuzhurmatu ana kavşağından kareler ve Türkmen bayrakları

Heytem Muhtaroğlu\'nun açıklamalrı

Evine havan mermisi düşen vatandaşla röp