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Dünya

Irak'ın 'Öfke Günü'nde kan aktı

Eylemlerde hükümet karşıtları ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 7 kişi öldü.

25 Şubat 2011 02:00

T24- Irak'ın "Öfke Günü" kanlı geçiyor. Eylemlerde hükümet karşıtları ve güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 7 kişi öldü.

Başkent Bağdat'ta hükümet karşıtları "Öfke Günü" protestoları için Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler "İşsizliğe Son", "Yalancı El Maliki'ye Hayır" sloganları attı.

Musul kentinde düzenlenen gösteride ise 5 kişi yaşamını yitirdi.

Havice bölgesinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2 gösterici öldü, 7'si polis 30 kişi yaralandı. Göstericilerin belediye binası da ateşe verildi.

Süleymaniye, Kerkük ve Erbil’de durumun sakin olduğu haber veriliyor.


Maliki uyarmıştı


Irak Başbakanı Nuri El Maliki, kötü yaşam koşulları ve yolsuzlukların protesto edileceği gösterilerde El Kaide ve Baas Partisi üyelerinin terör eylemlerinde bulunmasından çekindikleri için halktan gösterilere katılmamasını istemişti.

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