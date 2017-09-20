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Irak'ın kuzeyinden kaçan 7 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA, (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 7 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

20 Eylül 2017 15:54

ANKARA, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'nde, Irak\'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 7 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. 
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) 19 Eylül günü meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Siirt\'in Eruh İlçesi\'nde devam eden operasyonda, tespit edilen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Diyarbakır\'ın Kocaköy İlçesi\'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde, bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalandı. Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde PYD/PKK bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.   

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