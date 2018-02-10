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Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde bir kadın PKK'lı etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesine bağlı Çam Tepe üs bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde, Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde tespit edilen PKK’lılara tanklarla atış yapıldı

10 Şubat 2018 04:15

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesine bağlı Çam Tepe üs bölgesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde, Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde tespit edilen PKK’lılara tanklarla atış yapıldı. Tank atışı sonucu, bir kadın PKK\'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Şemdinli ilçesine bağlı Çam Tepe Üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri tarafından yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucu, Irak\'ın Kuzeyinde bulunan Kani Rash bölgesinde, PKK\'lıların olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölge tanklarla ateş altına alındı. Güvenlik güçleri, tank atışlarının yapıldığı bölgede bir gün sonra arazi arama-tarama faaliyetleri yaptı. Arama-tarama faaliyetlerinde, tank atışları sonucu bir kadın PKK\'lının etkisiz hale getirildiği belirtilirken, teröristin üzerinde silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

 

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