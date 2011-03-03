-IRAK'IN KUZEYİNDE PEŞMERGE GERGİNLİĞİ BAĞDAT (A.A) - 03.03.2011 - Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminden, geçen hafta Kerkük kenti çevresine, Bağdat'taki merkezi hükümetin izni alınmadan konuşlandırıldığı bildirilen yaklaşık 12 bin kişilik silahlı peşmerge gücünün çekilmesini istedi. Bu güçlerin, Irak'ta düzenlenen kitlesel protesto gösterileri sırasında kente dışarıdan ağır silahlarla saldırılar düzenlenebileceği kaygısıyla yerleştirildiği belirtiliyor. Bir Irak hükümet yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu birlikler merkezi hükümetin izni alınmadan yerleştirildi ve Başbakan Maliki, derhal geri çekilmelerini istedi" dedi. Yetkili, Başbakan Maliki'nin bölgesel Kürt yönetimiyle bu güçlerin çekilmesi konusunda geçici bir mutabakata vardığını ifade etti, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin güvenliğinin, merkezi hükümetin sorumluluğunda olduğunu karşı tarafa bildirdiğini söyledi. Yetkili buna karşın, bu güçlerin çekileceğine dair henüz bir işaret olmadığını kaydetti. Kerkük'teki Arap ve Kürt kaynakları, kent çevresine yerleştirilen peşmergelerin Kalaşnikof silahlar, top ve zırhlı araçlarla donatılmış olduklarını belirtiyor. Bölgesel Kürt yönetiminin Peşmerge Bakanı Cafer Mustafa, kenti, devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e bağlı Baasçı güçlerin ve El Kaide güçlerinin saldırılarından korumak için, peşmerge güçlerinin şehir çevresine yerleştirildiklerini söyledi. Mustafa, "Gösteriler nedeniyle Kerkük'teki Kürtleri bekleyen tehlike gerçekten var. Bu nedenle nüfusu tehditlerden korumak için peşmergeler konuşlandırıldı" dedi. Mustafa, Reuters'a yaptığı açıklamada, kentin Kuzey Irak'taki yönetimden ayırıldığını, bu kenti koruma görevinin tek başına Bağdat'taki merkezi hükümete ait olamayacağını söyledi. Kerkük Bölgesel Konseyi'nden Abdullah Sami el Asi de "Kerkük sokaklarındaki insanlar saldırıdan korkuyor. Büyük sayılarda güçlerin ağır silahlarla kente saldırı düzenleneceğinden korkuyor. Eğer bu gerçekleşirse çok büyük bir sorun olacak ve kontrol edilemeyecek" diye konuştu.