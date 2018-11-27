Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak\'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, saldırı hazırlığındaki 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK\'nın yazılı açıklamasında şöyle denildi:

“Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine 26-27 Kasım 2018\'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.”