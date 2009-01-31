Irak'ın demokrasiyle bombalı imtihanı

Irak'ın demokrasi imtihanı: II

14 bin 431 aday, toplam 440 sandalye için yarıştı. Kuzeydeki Erbil, Dohuk ve Süleymaniye ile Kerkük'te ise yerel seçimler yıl içinde daha sonrayapılacak.Yaklaşık bir milyon asker ve polis, intihar saldırıları düzenlenmesinden endişe edilen ülkede seçimlerde güvenliği sağladı. Özel izni olmayan araçların trafiğe çıkması yasaklanmıştı. Ancak bu durumun, yoğun ilgi gösteren seçmenlerin sandığa gitmesinde gecikmelere neden olması üzerine, yasak bir süreliğine kaldırıldı.Irak İçişleri Bakanı Cevad El Bolani, araçların yerel saatle 15.00 ile 22.00 arasında trafiğe çıkabileceğini açıkladı.Iraklı ve Amerikan güvenlik güçlerinin güvenliği sağlamada başarılı olması, farklı kesimlerden liderlerin halkı oy kullanmaya çağırması ve Iraklılar arasında "kendi kaderini belirleme" bilincinin artması, yerel seçimlere katılımın yüksek olmasını sağladı.Bağdat'taki Amerikalı güvenlik güçlerinden bir subay, Irak güçlerine destek vermek üzere görev yaptıklarını belirterek, binaları ve araçları kontrol ettiklerini, şüpheli durumlarda arama yaptıklarını ifade etti.Subay, her şeyin normal gittiğini, seçimin sorunsuz yapıldığını, halkın da güvenlik istediğini söyledi.Iraklı güvenlik güçleri de asayişin sağlandığını, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, Amerikan güçlerinden destek isteyecek bir olayın meydana gelmediğini belirtti.Gün içerisinde sadece Bağdat'ın kuzeyindeki Tuzhurmatu kentinden bir patlama haberi geldi, olayda beşi polis, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı da Sadr mahallesinde dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsüne güvenlik güçlerinin ateş açtığını, şüphelinin yaralandığını duyurdu.Öte yandan seçimlere katılım yoğun oldu. Ömer El Muhtar Okulu'nda ailesiyle birlikte oy kullanmaya gelen İsam Şakir, seçimin demokrasiyi uygulamak için iyi bir fırsat olduğunu, bunu herkesin değerlendirmesi gerektiğinisöyledi.İsam'ın hukuk okuyan kızı Vasan Şakir de "Bizim için bir şeyler yapabileceğine, toplumun çıkarı için bir şeyler yapacağına inandıklarımıza oy vermeye geldik" diye konuştu.