Irak’ın Ankara Büyükelçisi: Türkiye geri adım atmazsa tavrımız farklı olur

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, Başika’daki Türk askerlerinin Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini öne sürdü. Büyükelçi Alevi, "Türkiye toprak bütünlüğümüze saygı göstermeli. Eğer bu konuda geri adım atmazlarsa tavrımız farklı olur" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Musul yakınlarındaki Başika’da bulunan Türk askeri varlığı, Bağdat ve Ankara arasında tartışma konusu olurken, Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, Erbil merkezli yayın yapan Rudaw televizyonuna konuştu.

Büyükelçi Alevi, Başika’daki Türk askerlerinin Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini ileri sürerek, "Türkiye toprak bütünlüğümüze saygı göstermeli. Eğer bu konuda geri adım atmazlarsa tavrımız farklı olur. Irak’ta bulunan tüm güçler Irak Hükümeti’nin bilgisi dahilinde orada buluyor ancak Türkiye’nin oradaki varlığı illegaldir" dedi.

Büyükelçi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, Türkiye’nin PKK ve DEAŞ’ı bahane ederek bölgede olmak istediğini ancak bunun geçerli bir gerekçe olmadığını ileri sürdü. Büyükelçi Alevi, "Türkiye, eski Musul Valisi ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile anlaştığını söylüyor ancak, bu anlaşma bizim için geçerli değildir. Bu konuda henüz Türk yetkililer ile yüz yüze görüşmedik, her iki tarafında sert açıklamalardan kaçınması gerekiyor" diye konuştu.

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Alevi, Türk yetkililerin, "Irak parçalanmış bir ülkedir" sözlerini de eleştirerek, "Irak federal bir ülkedir. Güçlü merkezi bir yönetimi olmasa da meşru bir yönetime sahiptir. Kaldı ki bu konu Türkiye’yi ilgilendirmiyor" dedi.