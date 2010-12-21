-IRAK'IN 31 BAKANLI KABİNESİNDE 3 TÜRKMEN BAKAN VAR BAĞDAT (A.A) - 21.12.2010 - Irak'ta Başbakan Nuri El Maliki'nin meclisten bugün güvenoyunu alan yeni hükümeti 31 bakandan oluşuyor. Maliki'nin hükümetin 45 maddeden oluşan siyasi programını okumasının ardından, hükümet programı için güvenoylaması yapıldıktan sonra hükümette yeralan başbakan, başbakan yardımcıları ve 31 bakan için tek tek oylama yapıldı. Milletvekillerinin çoğu lehte oy kullandı. Yeni kabinede Başbakan Maliki, Ulusal Güvenlik, İçişleri ve Savunma Bakanlıklarını vekaleten yürütecek. Maliki'nin hükümetinde, Kürt ittifakından Roj Nuri Şavis, Başbakan yardımcılığına getirildi. Şavis ayrıca Ticaret Bakanlığını vekaleten yürütecek. Başbakan'ın enerjiden sorumlu yardımcılığına Şii ittifakından seçilen eski Petrol Bakanı Hüseyin Şehristani ise Elektrik Bakanlığını vekaleten üstlenecek. Irakiye listesinden Salih Mutlak da Başbakan Yardımcılığına getirildi. Hükümette Dışişleri Bakanlığına getirilen Kürt İttifakı'ndan eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, ayrıca Kadından sorumlu Devlet Bakanlığı görevini vekaleten yürütecek. Petrol Bakanlığına Şii İttifakı'ndan Abdulkerim El Luaybi getirildi. Maliye Bakanlığına ise Irakiye listesinden eski Başbakan yardımcılarından olan Rafi El İsavi getirildi. Maliki, kabinede bazı bakanlıkların vekaleten yürütülmesine bilerek karar verdiğini belirterek, bunun iki sebebi olduğunu söyledi. Maliki, bazı partilerden bazı bakanlıklara kadın aday göstermelerini istediğini, sadece bir kadın aday gösterildiğini ve daha fazla kadın aday gösterilmesini ümit ettiğini dile getirerek, "Bazı bakanlıklara en deneyimli ve en iyi adayların gösterilmesini istedim. Adayların özgeçmişi bana geç iletildi. Özgeçmişlere baktığım zaman en iyi adayı seçmem için biraz daha zamana ihtiyacım olduğu kanaatine vardım. Dünyanın en zor işi ulusal koalisyon hükümeti kurmakmış. Bu hükümet, vatandaşın, siyasi tarafların ve birçok kişinin beklentisini karşılayamaz. Bakanların çalışmalarına ek olarak vatandaşın, sivil toplum kuruluşlarının ve herkesin desteğiyle eksikliği giderebiliriz" dedi. Hükümetin siyasi programını okuyan Maliki, yeni hükümetin döneminde anayasayı koruyacaklarını, anayasaya uygun bir şekilde çalışacaklarını, bakanlıkların parti, bakan ya da herhangi bir mezhebin malı olmayacağını, müesseselere, kanunlara ve vatandaşa hizmet prensibiyle çalışacak bir hükümet olacaklarını söyledi. Maliki, hükümetin her türlü şiddete, mezhepçiliğe, teröre karşı savaşacağını ve diktatörlük zamanına geri dönülmesine asla izin vermeyeceklerini dile getirdi. Uluslararası toplumla ve özellikle komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Maliki, "Hükümet olarak komşu ülkelerle olan sorunlarımızı çözmeye ve komşularımızla iyi niyete dayalı ilişkileri geliştirmeye çalışacağız. Petrol ve gaz alanında imzalanan anlaşmaları sürdüreceğiz. ABD ile Amerikan kuvvetlerinin çekilmesi için imzaladığımız anlaşmayı yerine getirip, silahlı kuvvetlerimizi en iyi şekilde inşa edeceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik birimlerimiz siyasetten uzak tutulacak. Ülkede silah sadece silahlı kuvvetlerimizin elinde bulundurulacak" diye konuştu. Başbakan Maliki, iktisadi alanda istikrarı sağlayacaklarını, merkezi ekonomiden piyasa ekonomisine geçeceklerini ve hizmet sektöründe yatırımlara yöneleceklerini, sanayi ve ticaret sektörlerini geliştireceklerini kaydetti. Maliki, ayrıca, ulusal uzlaşı konusunda 2006'da başlayan programı sürdüreceklerini, anayasal çerçevede her tür özgürlüğü ve insan haklarını destekleyeceklerini, kutsal yerleri koruyacaklarını ve ibadet yerlerini onaracaklarını kaydetti. Hükümet programında eğitime büyük ağırlık verdiklerini ifade eden Maliki, eğitime, bilimsel araştırmalara ve üniversitelere çok yatırım yapacaklarını ve önemli bütçeler ayıracaklarını söyledi. Başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanlar için oylama yapıldıktan sonra bakanlar yemin etti. Bu arada yeni kabinede 3 Türkmen bakan bulunuyor. Türkmen bakanlardan Jasim Muhammed Cafer Gençlik ve Spor Bakanı, İzzetin Devlet Tarım Bakanı ve Turhan Hasan da İl İşlerinden sorumlu Devlet Bakanlığına getirildi. Maliki'nin 42 bakanlıktan oluşan, ancak bazı bakanlıklar bir süre vekaleten yürütüleceği için şu anda 31 bakandan oluşan yeni kabinesi şöyle: 1- Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari. 2- Maliye Bakanı Rafi El İsavi. 3- Petrol Bakanı Abdulkerim El Luaybi. 4- Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Ali El Edib. 5- Ulaştırma Bakanı Hadi El Amiri. 6- Eğitim Bakanı Muhammed Timim. 7- Sağlık Bakanı Mecid Emir. 8- Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Delli. 9- Tarım Bakanı İzzetin Devlet. 10- Su Kaynakları Bakanı Muhammed El Saidi. 11- İmar ve İskan Bakanı Muhammed El Derraci. 12- Gençlik ve Spor Bakanı Jasim Muhammed Cafer. 13- Adalet Bakanı Hasan El Şımmari. 14- Haberleşme Bakanı Muhammed Allavi. 15- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nassar El Rubai. 16- Bilim Bakanı Abdulkerim El Yasin. 17- Çevre Bakanı Sergon Sliva. 18- Kültür Bakanı Sadun Duleymi. 19- Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Liva Smisim. 20- İnsan Hakları Bakanı Muhammed El Sudani. 21- Göç ve Göçmenler Bakanı Dindar Şafik. 22- Dışilişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Ali El sacri. 23- Milli Meclis İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Safaeldin Safi. 24- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ali El Debbağ. 25- İl İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Turhan Hasan. 26- Devlet Bakanı Hasan Sari. 27- Devlet Bakanı Buşra Hüseyin Salih. 28- Devlet Bakanı Dıya Necim El Esedi. 29- Devlet Bakanı Abdulhadi El Mtayri. 30- Devlet Bakanı Yasin Hasan Ahmed. 31- Devlet Bakanı Falah Mzahim Derviş.