-Irak'a yeni büyükelçi atandı ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan bazı atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakanlık tarafından yapılan son atamalarla Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik merkeze alınırken, yerine Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Yunus Demirer getirildi. Yeni kararnameye göre, Türkiye'nin yeni Moldova Büyükelçisi Mehmet Selim Kartal, Singapur Büyükelçisi Hakkı Taner Seben, Ukrayna Büyükelçisi Mehmet Samsar, Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu, Gabon Büyükelçisi Ahmet Rıza Demirer, Bosna Hersek Büyükelçisi Ahmet Yıldız, Gambiya Büyükelçisi Ali Rıza Coşkun, Slovakya Büyükelçisi Lebibe Gülhan Ulutekin, Ekvator Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Nijer Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi İzzet Selim Yenel oldu. Kararnamede, Meksika Büyükelçisi Alev Kılıç, Moldova Büyükelçisi Ahmet Ferit Ülker, Singapur Büyükelçisi Esat Şafak Göktürk, AB nezdinde Türkiye Temsilcisi Selim Kuneralp, Ukrayna Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, Tanzanya Büyükelçisi Mehmet Kadri Şander Gürbüz, Irak Büyükelçisi Murat Özçelik merkeze alındı. -4 ülkeye yeni büyükelçilik- Türkiye'nin 2005 yılından bu yana sürdürdüğü Afrika'ya açılım politikası çerçevesinde bu kıtada yeni büyükelçilik açılması çalışmaları da devam ediyor. 2005 yılında tüm kıtada 12 Büyükelçiliği bulunan Türkiye son iki yılda açtığı büyükelçiliklerle Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayısını 24'e çıkarırken, yeni atamalarla birlikte bu sayı 27'ye ulaştı. Son kararnameyle, merkezde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ahmet Rıza Demirer Gabon Büyükelçiliği'ne atanırken, Irak'ın Basra kentinde başkonsolosluk yapan Ali Rıza Özcoşku, Türkiye'nin Gambiya Büyükelçisi, Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı Hasan Ulusoy ise Nijer Büyükelçilisi oldu. Bu arada Türkiye'nin kıtada gelecek yıllarda açacağı yeni büyükelçiliklerle kıtadaki temsilcilik sayısını 33'e çıkarmayı hedeflediği öğrenildi. Öte yandan yeni açılan büyükelçilikler arasına Ekvator Büyükelçiliği de eklenirken, bu göreve Bakü Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.