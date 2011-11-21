-Irak'a uçuşlarda gecikme İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Türkiye'den Irak'a olan uçak seferleri dün geceden beri yapılamıyor. Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanından dün gece saat 23.15'te yapılması gereken TK 806 sefer sayılı Süleymaniye, TK 804 sefer sayılı Erbil ve 04.20'deki TK 802 sefer sayılı Bağdat uçuşları ile Atlasjet Havayollarının bugün 10.30'da Erbil'e olması gereken uçak seferleri henüz gerçekleşmedi. Atatürk Havalimanındaki uçuş bilgi sisteminde, söz konusu seferler için ''gecikmeli'' ibaresi yer alıyor. THY yetkilileri, seferlerin iptal olmadığını, gerçekleştirmek için izin beklendiğini belirterek, seferlerdeki gecikmeler nedeniyle yolcuların otellere yerleştirildiğini belirtti.