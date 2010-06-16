Irak'a sınır ötesi kara harekâtı: 4 terörist öldürüldü

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En son 21 Şubat 2008'de sınırın ötesine geçildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı açıklama ile duyurduğu, PKK'ya gerçekleştirilen sıcak takip (16 Haziran 2010) sırasında Irak sınırından 3 kilometre kadar içeri girilen ve hava harekâtı ile desteklenen operasyon saat 19:30 sularında sona erdi. Düzenlenen hava harekâtında hedeflerin isabetle vurulduğu belirtilirken, bölgedeki kara birliklerinin arama faaliyetlerinin sona ermesiyle Türkiye'ye dönmeye başladığı bildirildi.2007 yılı Ekim ayında TBMM'den geçen tezkereden alınan yetkiye dayanarak 21 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirilen sınır ötesi Güneş Operasyonu'ndan sonra Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen havadan destekli ilk sınır ötesi kara operasyonu ile ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:"Şırnak ili Uludere ilçesi güneyinde, Türkiye - Irak sınırında sınır güvenliğini sağlamakla görevli bir üs bölgesine, 16 Haziran 2010 tarihinde saat 01:00'de teröristler tarafından saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur.Üs bölgesinde bulunan güvenlik kuvvetleri teröristlerle sıcak temas sağlamış, silahlı helikopterlerin desteği ile bölgedeki çatışmalar sabaha kadar devam etmiştir. Aynı zamanda bölge özel birliklerle de takviye edilmiştir. Bu çatışmalar esnasında bir uzman çavuş şehit olmuştur.Saldırı teşebbüsünde başarısız olan teröristlerin, Kuzey Irak bölgesine kaçmaya başlaması üzerine üç Komando Bölüğü ve bir Özel Kuvvetler Taburu ile teröristler takip edilmiş ve sınır ile yaklaşık 2-3 kilometre derinlikteki çatışmalar neticesinde, dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu çatışmalarda teröristlerle birlikte dört adet kaleşnikof piyade tüfeği ve bir adet biksi makineli tüfeği de ele geçirilmiştir. Bu birliklerin bulundukları bölgedeki arama faaliyetleri halen devam etmektedir.Bu harekâtla koordineli olarak; daha derinlikte tespit edilen teröristler ile havan ve doçka uçaksavar mevzilerine de 16 Haziran 2010 günü saat 10:30 ile 11:45 arasında hava harekâtı icra edilmiştir. Hava harekâtı, harekât merkezinden izlenmiş ve hedeflerin isabetle vurulduğu görülmüştür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."