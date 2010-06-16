Irak'a sınır ötesi kara harekâtı: 4 terörist öldürüldü

T24 - Şırnak Uludere'de şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tez'in babası Rasim Tez'in "Hükümet sürüm sürüm sürün. Hükümet dört çapulcuyla baş edemiyorsan ben başka ne diyeyim. Koca bir devletin var, koca bir milletin var. Dört tane çapulcu, devleti yok, milleti yok. Dört çapulcu ile baş edemiyorsa, yazıklar olsun" isyanını Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon izledi. TSK, yaklaşık 2.5 yıl
aradan sonra Irak topraklarında yaklaşık 3 kilometre kadar girererek "sıcak takip" kapsamında kara harekâtı yaptı. Sabah erken saatlerde başlayan hava destekli harekâtta 4 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı. Harekâtı yapan komand ve Özel Harekât birlikleri akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmeye başladı. 'Hükümet 4 çapulcuyla baş edemiyorsa ben başka ne diyeyim'
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet
sitesinden yaptığı açıklama ile duyurduğu, PKK'ya gerçekleştirilen sıcak takip (16
Haziran 2010) sırasında Irak sınırından 3 kilometre kadar içeri
girilen ve hava harekâtı ile desteklenen operasyon saat 19:30 sularında sona erdi. Düzenlenen hava harekâtında hedeflerin isabetle vurulduğu belirtilirken, bölgedeki kara birliklerinin arama faaliyetlerinin sona ermesiyle Türkiye'ye dönmeye başladığı bildirildi. En son 21 Şubat 2008'de sınırın ötesine geçildi
2007 yılı Ekim ayında TBMM'den geçen tezkereden
alınan yetkiye dayanarak 21 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirilen sınır
ötesi Güneş Operasyonu'ndan sonra Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen
havadan destekli ilk sınır ötesi kara operasyonu ile ilgili olarak
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Şırnak
ili Uludere ilçesi güneyinde, Türkiye - Irak sınırında sınır
güvenliğini sağlamakla görevli bir üs bölgesine, 16 Haziran 2010
tarihinde saat 01:00'de teröristler tarafından saldırı teşebbüsünde
bulunulmuştur.
Üs bölgesinde bulunan güvenlik kuvvetleri
teröristlerle sıcak temas sağlamış, silahlı helikopterlerin desteği ile
bölgedeki çatışmalar sabaha kadar devam etmiştir. Aynı zamanda bölge
özel birliklerle de takviye edilmiştir. Bu çatışmalar esnasında bir
uzman çavuş şehit olmuştur.
Saldırı teşebbüsünde başarısız
olan teröristlerin, Kuzey Irak bölgesine kaçmaya başlaması üzerine üç
Komando Bölüğü ve bir Özel Kuvvetler Taburu ile teröristler takip
edilmiş ve sınır ile yaklaşık 2-3 kilometre derinlikteki çatışmalar
neticesinde, dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu çatışmalarda
teröristlerle birlikte dört adet kaleşnikof piyade tüfeği ve bir adet
biksi makineli tüfeği de ele geçirilmiştir. Bu birliklerin bulundukları
bölgedeki arama faaliyetleri halen devam etmektedir.
Bu
harekâtla koordineli olarak; daha derinlikte tespit edilen teröristler
ile havan ve doçka uçaksavar mevzilerine de 16 Haziran 2010 günü saat
10:30 ile 11:45 arasında hava harekâtı icra edilmiştir. Hava harekâtı,
harekât merkezinden izlenmiş ve hedeflerin isabetle vurulduğu
görülmüştür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."