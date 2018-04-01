Irak'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi çift, tutuklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde sınırın Irak tarafına geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi çift, tutuklandı.

Şemdinli ilçesi Hacıbey Çayı yakınlarında yasa dışı yollardan Irak tarafına geçmeye çalışan bir kadın ile erkek gözaltına alındı. Yapılan kimlik kontrollerinde karı-koca olduğu tespit edilen çiftin FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçundan arandığı saptandı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 13 bin 920 dolar, 2 bin 580 avro ve 365 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.



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