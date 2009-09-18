Irak ve Suriye'ye 'barış' baskısı

Türkiye’ye 'demokratik açılım' konusunda tam destek veren Suriye yönetimi, kendisini ‘terör işbirlikçiliğiyle’ suçlayan Irak yönetimi ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun arabulucuğunda İstanbul’da masaya oturdu. Irak ile Suriye’ye 'Birbirinizi suçlamayı kesip, barışın' mesajı veren Davutoğlu, iki ülkenin yeni diyalog mekanizması kurup, düzenli aralıklarla buluşmasını sağlayacak.



Davutoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’i, Arap Birliği Genel Sekreteri Emir Musa’nın da dahil olduğu Çırağan Sarayı’ndaki dörtlü toplantıda bir araya getirdi. Toplantı öncesi, Bağdat’ın Şam’ı sorumlu tuttuğu 19 Ağustos’taki terör saldırılarının tüm bölgeyi hedef aldığını belirten Davutoğlu, 'İki harika komşu Irak ile Suriye’nin barış temelli iyalogla tüm sorunları çözmelerine yardımcı olacağız' dedi.



Türkiye-Irak ve Suriye arasında üçlü güvenlik mekanizması kurulacağını belirten Davutoğlu, mekanizma çerçevesinde üç ülkenin düzenli istihbarat paylaşımına gidip, terörle mücadelede ‘tek vücut’ olacağını anlattı.



Davutoğlu: Türkiye’yi örnek alın



Muallim ile Zebari’ye Türkiye’nin her iki ülkeyle ilişkilerindeki gelişmeyi örnek gösteren Davutoğlu, 'Irak ve Suriye barışmalı. Türkiye, bölgede örnek alınacak ülke konumunda. Üçlü güvenlik mekanizması da, daha sıkı diyaloğun önünü açacak' mesajıyla iki bakanı ‘arkadaş etmeye’ çalıştı.



Bağdat’ın Türkiye’den Şam üzerindeki etkisini kullanmasını istediğini, Bağdat’a 'Zamanında bizim terör hassasiyetimizi dikkate almamıştınız, artık terörle mücadelenin diyalogdan geçtiğini anlamalısınız' diyen Türk tarafının Şam’a da 'Bağdat’la barış imzalamazsanız, bölgede istikrarı sağlayamayız. Irak yönetimine ciddi ve samimi yaklaşım sergileyin' telkininde bulunduğu öğrenildi.