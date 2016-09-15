Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı operasyonlar bu üsten yönetiliyor

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşı oluşturulan uluslararası koalisyon yürüttüğü operasyonların kilit merkezi sayılan, Katar’daki El Udeyd Üssü, kapılarını Amerikan medyasına açtı. Başkent Doha yakınlarında bulunan ve Amerikan Merkez Komutanlığı’na (CENTCOM) ev sahipliği yapan üssü ziyaret eden ABC haber kanalı muhabiri Jim Michaels, IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

100 uçak her an hazır

4.5 kilometre uzunluğundaki pistiyle, Körfez bölgesinde ağır bombardıman uçaklarının kalkabileceği tek üs olan El Udeyd, ABD’nin Afganistan ve İkinci Körfez Savaşı dönemlerinde en önemli harekat merkezi durumundaydı. Vatan'ın haberine göre, yetkililer, üsteki hangarlarda her zaman 100’ü aşkın savaş uçağının hazır bekletildiğini belirtiyor. ABD’nin 319. Hava Keşif Grubu’na da ev sahipliği yapan üste, saldırı ve bombardıman uçaklarıyla keşif ve yakıt ikmal uçakları bulunuyor. Hava üssünde, bir tugay ve destek birimlerine yetecek kadar ekipman da var.

İlk kez 2001’de kullanıldı

ABD, üssü ilk kez 2001, Eylül ayında, Afganistan’ı bombalamak için kullanmıştı. Ancak o dönemde, üssün varlığı resmen kabul edilmiyordu. Koalisyon güçleri hava saldırıları için El Udeyd’in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Defre, Ürdün’deki Muvaffak Salti, Irak’taki Habbaniye, Ayn el Esad, Erbil ve Dohuk ile, Türkiye’deki İncirlik Üssü ve Körfez’deki Amerikan uçak gemilerini kullanıyor.

Onay süreci 4-6 hafta

Uydular ve İHA’larla belirlenen hedeflere yönelik operasyonların uzun bir onay sürecinden geçiyor. Onay sürecinin genellikle 4 ila 6 hafta arasında sürdüğü söyleniyor. Ancak hedefin üst düzey bir IŞİD komutanı ya da kalabalık bir konvoy olması halinde onay birkaç dakikada bile çıkabiliyor. Saldırı onayının en az bir yıldızlı general ya da daha üst rütbeli bir subay tarafından verildiği vurgulanıyor.

1 haftada atılan bomba sayısı 500

Koalisyon komutanları, IŞİD hedeflerine her hafta ortalama 496 bomba bırakıldığını açıkladı. Vurulan nakit para depoları ve petrol işleme merkezleri sayesinde IŞİD’in sivil çalışanlara ödediği paranın yüzde 50, militanlarına verdiği maaşların ise yüzde 20 oranında kesildi. Koalisyon güçleri 2014’ten bu yana 15 bin hava saldırısında ölen sivil sayısının ise 55 olduğunu söylüyor. Ancak 7, 10 ve 12 Eylül’de düzenlenen saldırılarda yeni sivillerin de hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

Kilit tesisleri dümdüz oldu

Türkiye’nin de içinde bulunduğu IŞİD karşıtı koalisyon, örgütü hem Suriye hem de Irak’ta vurdu. Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre Irak’ın Musul kenti yakınlarında ilaç üretiminde kullanılan tesisi IŞİD klor gazı ve hardal gazı üretiminde kullanmaya başlamıştı. ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komuta Sözcüsü General Jeffrey Harrigan, IŞİD’in kimyasal silahlarını ürettiği tesisin önceki gece B-52 savaş uçağının da katıldığı bombardımanla yok edildiğini açıkladı.

Palmira da vuruldu

Rusya Genel Kurmay Başkanlığı, Suriye’deki antik Palmira kentini yeniden ele geçirmeye hazırlanan 250 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı. Korgeneral Viktor Poznikhir, çok sayıda makineli tüfek ve uçaksavar taşıyan 15 kamyonetin de etkisiz hale getirildiğini kayderek, “IŞİD ile olan mücadelemiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"PYD, PKK politikası uyguluyor"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani, Le Monde gazetesine verdiği röportajda Suriye’nin kuzeyindeki politikalarını eleştirerek, “Türkiye’nin, özerk Kürt yapılanmasına karşı yaptığı askeri müdahaleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna “Suriyeli Kürtlerin geleceğinden endişeliyim. PYD Kürtlerin yaşadığı bölgelerin tamamına el koymuş durumda. PYD, buralarda PKK’nın siyasetini uyguluyor. Türkiye ise PKK ile bir savaş durumunda” yanıtını verdi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony Blinken bugün ABD Başkanı Obama’nın Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Bağdat’ı ziyaret ediyor. Heyet, Irak Başbakanı Haydar Abadi ile Musul operasyonunu görüşecek.