Irak Türmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Maruf Selim: PKK Şengal'i ikinci Kandil yaptı

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi ve milletvekili Maruf Selim, PKK’nın Şengal dağını ikinci Kandil yaptığını ve bir daha çekilmeyeceğini söyledi. Selim, IŞİD’in Şengal’den çekilmesinin ardından da PKK’nın o bölgeyi tekrar bırakmayacağını belirterek, şu an o bölgeye 600 örgüt üyesinin yerleştirildiğini ve sayılarının da her geçen gün arttığını kaydetti.

Star gazetesinden Şeyhmus Çakan’ın haberine göre, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve Milletvekili Maruf Selim, KDP Lideri Mesut Barzani’nin, Maliki’ye karşı ‘Gerekirse bağımsızlığımızı ilan ederiz’ sözlerinin ardından bölgenin IŞİD saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Peşmergeye silah yardımının ardından IŞİD’in geri adım attığını belirten Selim, “IŞİD’in hedefi Kürt bölgesinin tamamını ele geçirmekti. Ama bunu başaramadılar. Binlerce Türkmen zor durumda kaldı. IŞİD saldırıları nedeniyle göç eden Türkmenlere Türkiye’nin desteği ile yardımlar ulaştırıldı. Sorunlarıyla yakından ilgileniliyor” dedi.

IŞİD saldırıları nedeniyle ağır faturanın göçzedeler tarafından ödendiğini kaydeden Selim, Türkmenlerinde IŞİD’İn hedefi haline geldiğini söyledi. Selim, “Türkmenlerde bulundukları bölgelerde IŞİD’e karşı mücadelesini sürdürüyor, Türk Kızılayının gönderdiği yardımlar kendilerine ulaştırıldı. Türkiye bize sonuna kadar sahip çıkıyor” diye konuştu.

PKK ikinci Kandil oluşturdu

Şengal bölgesindeki Ezidilere yardım amacıyla bölgeye giren PKK ve PYD güçlerinin artık o bölgeden çıkmayacağını dile getiren Selim, Şengal dağının stratejik bir dağ olduğunu, Irak ile Suriye’yi birbirine bağladığını ifade etti. Selim, “PKK kendisi için ikinci bir Kandil oluşturdu. Artık o bölgeden çıkmayacak. Şu ana kadar 600 örgüt üyesi oraya yerleştirildi. Bölgenin sözde komutanı olarak da Kawa Şengal diye birini getirdiler. PKK, IŞİD saldırıları ile Şengal’deki hedefine ulaştı. PKK artık o dağı bırakmaz” dedi.