T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak: Türkiye PKK'ya yönelik operasyonlarda bizimle koordineli olmalı

Caferi, Türkiye'nin geçen hafta düzenlediği operasyonları 'Irak'ın egemenliğinin ihlali' olarak nitelendirmişti

13 Eylül 2015 23:36

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların kendileriyle koordineli olması gerektiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Caferi, geçen hafta “Irak’ın egemenliğinin ihlali” olarak nitelendirdiği operasyona itiraz etmek amacıyla Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni çağırdığını belirtti. Caferi, “Türkiye’nin güvenliğinden yanayız. Türkiye’nin kendini savunma hakkı var. Ancak Irak hükümeti ve ordusuyla karada koordinasyon olmalı” ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

ETİKETLER

ırakibrahim el caferiırak dışişleri bakanıhava operasyonlarıtürkiyepkk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24