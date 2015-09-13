Irak: Türkiye PKK'ya yönelik operasyonlarda bizimle koordineli olmalı

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların kendileriyle koordineli olması gerektiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Caferi, geçen hafta “Irak’ın egemenliğinin ihlali” olarak nitelendirdiği operasyona itiraz etmek amacıyla Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi’ni çağırdığını belirtti. Caferi, “Türkiye’nin güvenliğinden yanayız. Türkiye’nin kendini savunma hakkı var. Ancak Irak hükümeti ve ordusuyla karada koordinasyon olmalı” ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.